Семак высказался о новичке «Зенита» Фелипе Аугусто, оценив его функциональное состояние

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о нападающем своей команды Фелипе Аугусто после товарищеского матча с махачкалинским «Динамо» (1:1), оценив функциональное состояние игрока.

«Это не банальный, это самый сложный, наверное, вопрос. Конечно, ему непросто привыкнуть и втянуться в тренировочный процесс. И пока немножко сложно ему играть. Вчера 30 минут, сегодня — 45 минут. Это нужно для того, чтобы набирать форму, он присоединился позже. До этого большая пауза у него была, он не тренировался. Но я знаю его как очень ответственного, дисциплинированного игрока. Это тот человек, который будет пахать независимо от того, как себя чувствует.

Сегодняшний матч был важен прежде всего с точки зрения нагрузки, с точки зрения понимания того, против каких команд нам придётся играть в чемпионате. Я думаю, что это была хорошая возможность для него поиграть. Вчерашний матч был более открытым, а игра интереснее с точки зрения динамики матча, открытости матча. Сегодня был другой футбол. Он должен понимать, что бывают матчи как вчера и как сегодня», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Ранее Аугусто играл за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 встречах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами.