Йон Арне Риисе: включение в состав сборной Португалии Роналду ослабляет команду

Бывший футболист «Ливерпуля» Йон Арне Риисе ответил, следует ли 41-летнему португальскому нападающему Криштиану Роналду прямо сейчас задуматься о завершении карьеры.

«Знаю, что тренер сборной Португалии ценит Роналду, но считаю, что вся ситуация с Криштиану на этом чемпионате мира была довольно плачевной. В какой-то момент он не забивал, а потом утверждал, что вернулся после пары голов, однако затем снова пропадал из виду. Вряд ли Роберто Мартинес верно поступил в этой ситуации. Ему следовало проявить бо́льшую решительность и поставить команду выше конкретного футболиста.

Не думаю, что Роналду будет готов к Евро-2028, да и не могу сказать, что он и сейчас достаточно хорош, чтобы играть за Португалию на высшем уровне. Ему следует завершить международную карьеру и дать шанс молодым футболистам. Современный футбол невероятно требователен в плане физической формы: все 11 игроков должны бегать и бороться за команду, если только ты не Месси. Роналду этого больше не выполняет, и я думаю, что его включение в состав ослабляет португальскую команду, а не помогает ей», — приводит слова Риисе Goal.com.