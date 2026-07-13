«Первый блин — комом. Я задачу решу». Юран — после поражения «Урала» от «Торпедо»

Главный тренер «Урала» Сергей Юран высказался после поражения своей команды в матче 1-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 от московского «Торпедо» (0:1).

«Ну, скажем так, три момента. Доволен я игрой, доволен отношением игроков, самоотдачей, желанием. О чём мы договаривались, наигрывали, всё это работало.

Второй момент, чем я недоволен. Мяч не залетал, к сожалению, блин.

Ну и третий, не очень хороший момент… пропускать на 90-й минуте, конечно, это, ну, незаслуженно. Но ничего страшного. Да, бывают такие моменты, такие в футболе ситуации, когда, ну, не лезет мяч.

Поэтому, в целом подводя итог, как у нас в России говорят: «Первый блин — комом». Самое главное хочу сказать, я задачу решу с командой. В этом даже у меня вообще нет сомнений», — сказал Юран на послематчевой пресс-конференции, опубликованной в телеграм-канале «Урала».

Ранее сообщалось, что перед екатеринбургской командой поставлена задача по выходу в РПЛ.