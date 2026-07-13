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Месси в двух матчах плей-офф ЧМ прошёл пешком суммарно более 10 км

Месси в двух матчах плей-офф ЧМ прошёл пешком суммарно более 10 км
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал единственным нападающим, который прошёл пешком более 5 км за матч на чемпионате мира — 2026. Об этом сообщает Opta Joe в социальной сети Х.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

Отмечается, что таких случаев было два в рамках текущего турнира. Во встрече 1/16 финала с Кабо-Верде Месси прошёл 5,2 км, а в игре со Швейцарией он преодолел дистанцию в 5,3 км.

Звёздный нападающий занимает текущее первое место в гонке бомбардиров ЧМ-2026 с восемью голами. Кроме того, он является лучшим снайпером в истории первенств планеты — в арсенале футболиста 21 забитый мяч.

Вместе с национальной командой Аргентины нападающий квалифицировался в полуфинал ЧМ-2026. В предпоследнем раунде мирового первенства южноамериканская сборная сыграет с Англией. Матч состоится в среду, 15 июля, стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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