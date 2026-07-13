Месси в двух матчах плей-офф ЧМ прошёл пешком суммарно более 10 км

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал единственным нападающим, который прошёл пешком более 5 км за матч на чемпионате мира — 2026. Об этом сообщает Opta Joe в социальной сети Х.

Отмечается, что таких случаев было два в рамках текущего турнира. Во встрече 1/16 финала с Кабо-Верде Месси прошёл 5,2 км, а в игре со Швейцарией он преодолел дистанцию в 5,3 км.

Звёздный нападающий занимает текущее первое место в гонке бомбардиров ЧМ-2026 с восемью голами. Кроме того, он является лучшим снайпером в истории первенств планеты — в арсенале футболиста 21 забитый мяч.

Вместе с национальной командой Аргентины нападающий квалифицировался в полуфинал ЧМ-2026. В предпоследнем раунде мирового первенства южноамериканская сборная сыграет с Англией. Матч состоится в среду, 15 июля, стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.