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«Мы должны сделать всё идеально». Педро Порро — о полуфинале ЧМ с Францией

«Мы должны сделать всё идеально». Педро Порро — о полуфинале ЧМ с Францией
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Защитник сборной Испании и «Тоттенхэма» Педро Порро высказался о предстоящем полуфинале ЧМ-2026 с национальной командой Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы уважаем их так же, как они, безусловно, уважают нас. Надеюсь, у нас всё получится. Нам нужно сосредоточиться на себе; в конце концов, мы тоже одна из лучших команд. Мы не проигрывали в 36 встречах подряд. Главное – сосредоточиться на себе, делать всё правильно и стараться не дать им показать свою лучшую игру. Всё зависит от нас.

Мы выиграли две последние встречи с ними, но каждый матч отличается от предыдущего. Мы знаем, что у них отличные игроки; мы должны сделать всё идеально. Это будет сложный и захватывающий матч», – приводит слова Порро Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/4 финала испанцы одолели команду Бельгии со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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