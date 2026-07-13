«Мы должны сделать всё идеально». Педро Порро — о полуфинале ЧМ с Францией

Защитник сборной Испании и «Тоттенхэма» Педро Порро высказался о предстоящем полуфинале ЧМ-2026 с национальной командой Франции.

«Мы уважаем их так же, как они, безусловно, уважают нас. Надеюсь, у нас всё получится. Нам нужно сосредоточиться на себе; в конце концов, мы тоже одна из лучших команд. Мы не проигрывали в 36 встречах подряд. Главное – сосредоточиться на себе, делать всё правильно и стараться не дать им показать свою лучшую игру. Всё зависит от нас.

Мы выиграли две последние встречи с ними, но каждый матч отличается от предыдущего. Мы знаем, что у них отличные игроки; мы должны сделать всё идеально. Это будет сложный и захватывающий матч», – приводит слова Порро Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/4 финала испанцы одолели команду Бельгии со счётом 2:1.