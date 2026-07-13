Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 по футболу на 13 июля

В понедельник, 13 июля, состоялись три матча в рамках 1-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги на 13 июля:

«Урал» – «Торпедо» – 0:1;

«Челябинск» – «СКА-Хабаровск» – 3:1;

«Арсенал» Тула – «Текстильщик» – 2:1.

1-й тур сезона-2026/2027 прошёл с 11 по 13 июля.

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков. Вторую строчку в турнирной таблице занял воронежский «Факел», также набравший за сезон 68 очков. На третьем месте расположился екатеринбургский «Урал» с 61 очком.