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Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 по футболу на 13 июля

Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 по футболу на 13 июля
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В понедельник, 13 июля, состоялись три матча в рамках 1-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги на 13 июля:

«Урал» – «Торпедо» – 0:1;
«Челябинск» – «СКА-Хабаровск» – 3:1;
«Арсенал» Тула – «Текстильщик» – 2:1.

1-й тур сезона-2026/2027 прошёл с 11 по 13 июля.

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков. Вторую строчку в турнирной таблице занял воронежский «Факел», также набравший за сезон 68 очков. На третьем месте расположился екатеринбургский «Урал» с 61 очком.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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