Тульский «Арсенал» с минимальным преимуществом обыграл «Текстильщик»

Завершился матч 1-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались тульский «Арсенал» и ивановский «Текстильщик». Игра проходила на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра выступил Олег Журавлёв. Победу во встрече со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

Счёт в матче открыл нападающий ивановской команды Арсений Филев на 45-й минуте. Во втором тайме, на 68-й минуте, ответный мяч забил нападающий «Арсенала» Рашид Магомедов. На 70-й минуте Кирилл Гоцук увеличил преимущество туляков.

После первой встречи «Арсенал» набрал три очка и занимает шестое место в таблице Первой лиги. «Текстильщик» без очков располагается на 11-й строчке. Возглавляет таблицу «Уфа», обходя соперников по дополнительным показателям.