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Арсенал Тула — Текстильщик, результат матча 13 июля 2026, счет 2:1, 1-й тур ФНЛ 2026/2027

Тульский «Арсенал» с минимальным преимуществом обыграл «Текстильщик»
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Завершился матч 1-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались тульский «Арсенал» и ивановский «Текстильщик». Игра проходила на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра выступил Олег Журавлёв. Победу во встрече со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

Россия — Лига Pari . 1-й тур
13 июля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
2 : 1
Текстильщик
Иваново
0:1 Филев – 45'     1:1 Магомедов – 68'     2:1 Гоцук – 70'    

Счёт в матче открыл нападающий ивановской команды Арсений Филев на 45-й минуте. Во втором тайме, на 68-й минуте, ответный мяч забил нападающий «Арсенала» Рашид Магомедов. На 70-й минуте Кирилл Гоцук увеличил преимущество туляков.

После первой встречи «Арсенал» набрал три очка и занимает шестое место в таблице Первой лиги. «Текстильщик» без очков располагается на 11-й строчке. Возглавляет таблицу «Уфа», обходя соперников по дополнительным показателям.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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