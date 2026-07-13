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Семак ответил на вопрос о готовности к началу сезона защитника «Зенита» Дивеева

Семак ответил на вопрос о готовности к началу сезона защитника «Зенита» Дивеева
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о готовности к началу сезона защитника своей команды Игоря Дивеева.

«Игорь позже присоединился к команде, есть у него небольшое повреждение, которое помешало ему принять участие в одном контрольном матче, какие-то тренировочные дни он пропускал, работал по индивидуальной программе. Так же, как и у Филипе Аугусто, у него были определённые проблемы. Они добирают через матчи и немножко догоняют остальных игроков, которые больше тренируются, которые раньше начали», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

18 июля сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» в OLIMPBET Суперкубке России. Матч пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 19:30 мск.

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Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
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