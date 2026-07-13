Семак ответил на вопрос о готовности к началу сезона защитника «Зенита» Дивеева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о готовности к началу сезона защитника своей команды Игоря Дивеева.

«Игорь позже присоединился к команде, есть у него небольшое повреждение, которое помешало ему принять участие в одном контрольном матче, какие-то тренировочные дни он пропускал, работал по индивидуальной программе. Так же, как и у Филипе Аугусто, у него были определённые проблемы. Они добирают через матчи и немножко догоняют остальных игроков, которые больше тренируются, которые раньше начали», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

18 июля сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» в OLIMPBET Суперкубке России. Матч пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 19:30 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 18:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2