Результаты матчей 1-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

В понедельник, 13 июля, завершился 1-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 1-го тура Первой лиги:

11 июля, суббота:

«Уфа» – «Ленинградец» – 3:0;

«Волга» Ульяновск – «Енисей» – 1:2;

«Нефтехимик» – «Велес» – 0:1.

12 июля, воскресенье:

«Нижний Новгород» – «Ротор» – 4:2;

«Шинник» – «Сочи» – 2:2;

«Спартак» Кострома – «КАМАЗ» – 3:1.

13 июля, понедельник:

«Урал» – «Торпедо» – 0:1;

«Челябинск» – «СКА-Хабаровск» – 3:1;

«Арсенал» Тула – «Текстильщик» – 2:1.

По результатам 1-го тура турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Уфа».

В прошлом сезоне победителем турнира стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков. Вторую строчку в турнирной таблице занял воронежский «Факел», также набравший за сезон 68 очков. На третьем месте расположился екатеринбургский «Урал» с 61 очком.