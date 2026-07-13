Результаты матчей 1-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

В понедельник, 13 июля, завершился 1-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.
Результаты матчей 1-го тура Первой лиги:
11 июля, суббота:
«Уфа» – «Ленинградец» – 3:0;
«Волга» Ульяновск – «Енисей» – 1:2;
«Нефтехимик» – «Велес» – 0:1.
12 июля, воскресенье:
«Нижний Новгород» – «Ротор» – 4:2;
«Шинник» – «Сочи» – 2:2;
«Спартак» Кострома – «КАМАЗ» – 3:1.
13 июля, понедельник:
«Урал» – «Торпедо» – 0:1;
«Челябинск» – «СКА-Хабаровск» – 3:1;
«Арсенал» Тула – «Текстильщик» – 2:1.
По результатам 1-го тура турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Уфа».
В прошлом сезоне победителем турнира стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков. Вторую строчку в турнирной таблице занял воронежский «Факел», также набравший за сезон 68 очков. На третьем месте расположился екатеринбургский «Урал» с 61 очком.