«Вообще без шансов». Быстров высказался о сборной Франции на ЧМ-2026

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался о сборной Франции в преддверии матча 1/2 финала со сборной Испании.

«У Франции индивидуально каждый игрок сильнее. По Швеции – катком прошлись. За футболку люди не успевали схватить ни одного француза. С Марокко – то же самое. Насколько французы давали Марокко пройти, настолько у них и получалось. А давали чуть-чуть. Вообще без шансов. Низким блоком против них команды садятся, а они [сборная Франции] издалека забивают. Им вообще без разницы. Я вообще не помню на чемпионате мира команду, чтобы против неё не успевали даже фолить», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).