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«Вообще без шансов». Быстров высказался о сборной Франции на ЧМ-2026

«Вообще без шансов». Быстров высказался о сборной Франции на ЧМ-2026
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Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался о сборной Франции в преддверии матча 1/2 финала со сборной Испании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Франции индивидуально каждый игрок сильнее. По Швеции – катком прошлись. За футболку люди не успевали схватить ни одного француза. С Марокко – то же самое. Насколько французы давали Марокко пройти, настолько у них и получалось. А давали чуть-чуть. Вообще без шансов. Низким блоком против них команды садятся, а они [сборная Франции] издалека забивают. Им вообще без разницы. Я вообще не помню на чемпионате мира команду, чтобы против неё не успевали даже фолить», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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