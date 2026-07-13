Бернарду Силва: очень жаль, что ЧМ закончился гораздо раньше, чем мы все предполагали

Нападающий сборной Португалии Бернарду Силва высказался после участия в чемпионате мира – 2026. Его национальная команда покинула турнир, в 1/8 финала проиграв сборной Испании со счётом 0:1.

«Это был разочаровывающий чемпионат мира, и мне очень жаль, что он закончился гораздо раньше, чем мы все предполагали. Для меня было и всегда будет большой честью представлять нашу национальную команду. Большое спасибо всем португальцам за надежду и поддержку, которую они нам оказали», – написал Силва на своей странице в социальных сетях.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Португалец сыграл в четырёх из пяти матчей своей команды на турнире и суммарно провёл на поле 95 минут.