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Бернарду Силва: очень жаль, что ЧМ закончился гораздо раньше, чем мы все предполагали

Бернарду Силва: очень жаль, что ЧМ закончился гораздо раньше, чем мы все предполагали
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Нападающий сборной Португалии Бернарду Силва высказался после участия в чемпионате мира – 2026. Его национальная команда покинула турнир, в 1/8 финала проиграв сборной Испании со счётом 0:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Это был разочаровывающий чемпионат мира, и мне очень жаль, что он закончился гораздо раньше, чем мы все предполагали. Для меня было и всегда будет большой честью представлять нашу национальную команду. Большое спасибо всем португальцам за надежду и поддержку, которую они нам оказали», – написал Силва на своей странице в социальных сетях.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Португалец сыграл в четырёх из пяти матчей своей команды на турнире и суммарно провёл на поле 95 минут.

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