«Время Англии пришло». Джон Терри — о матче со сборной Аргентины в полуфинале ЧМ-2026

Бывший защитник и капитан сборной Англии Джон Терри оценил расклад сил в матче 1/2 чемпионата мира — 2026, в котором «три льва» сыграют с национальной командой Аргентины. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Честно говоря, я не переживаю по поводу встречи с Аргентиной. Не смотрю на них с мыслью, будто они лучше нас. Если сравнивать футболистов индивидуально, то мы сильнее. Знаете, что мне прямо сейчас нравится в сборной Англии? У нас уже были большие моменты на этом чемпионате мира. У нас сильная команда. А ещё складывается такое ощущение, что всё происходит в нашу пользу. Время Англии пришло», — приводит слова Терри официальный сайт ФИФА.