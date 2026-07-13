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«Какой позор». Президент Бразилии да Силва раскритиковал сборную после вылета с ЧМ-2026

«Какой позор». Президент Бразилии да Силва раскритиковал сборную после вылета с ЧМ-2026
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Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва жёстко высказался в адрес игроков национальной команды, которые не вернулись на родину после вылета с чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Делегация уехала с кучей людей, а вернулась одна. Почти никого не было в самолёте сборной. Люди, какой позор. В самолёте находился только один игрок (Данило из «Фламенго». — Прим. «Чемпионата»). Если бы выиграли, здесь бы все танцевали», — приводит слова да Силвы издание UOL Esporte.

Напомним, сборная Бразилии завершила участие в ЧМ-2026 после поражения в матче 1/8 финала с Норвегией (1:2). Таким образом, команда показала худший результат на первенстве планеты в XXI веке.

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