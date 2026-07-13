«Одна из лучших линий атаки на этом ЧМ». Педро Порро — о сборной Франции

Защитник сборной Испании Педро Порро высказался о высоком уровне игроков атаки национальной команды Франции, отдельно выделив нападающего Килиана Мбаппе. Сборные сыграют друг с другом в полуфинале чемпионата мира – 2026.

«На мой взгляд, Мбаппе – один из лучших игроков в мире. Он способен решить исход матча. Он очень хорошо выступает на этом чемпионате мира, и, надеюсь, мы остановим его во вторник.

Возможно, у них одна из лучших линий атаки на этом чемпионате мира. Нам нужно быть сосредоточенными на 200% на протяжении всей встречи, ведь всё могут решить мелочи – особенно с такими игроками, как они. Это целый комплекс факторов, к которым мы хорошо подготовимся перед вторником. Как я уже говорил, это будет отличный матч», – приводит слова Порро Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/4 финала испанцы обыграли команду Бельгии со счётом 2:1.