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«Одна из лучших линий атаки на этом ЧМ». Педро Порро — о сборной Франции

«Одна из лучших линий атаки на этом ЧМ». Педро Порро — о сборной Франции
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Защитник сборной Испании Педро Порро высказался о высоком уровне игроков атаки национальной команды Франции, отдельно выделив нападающего Килиана Мбаппе. Сборные сыграют друг с другом в полуфинале чемпионата мира – 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На мой взгляд, Мбаппе – один из лучших игроков в мире. Он способен решить исход матча. Он очень хорошо выступает на этом чемпионате мира, и, надеюсь, мы остановим его во вторник.

Возможно, у них одна из лучших линий атаки на этом чемпионате мира. Нам нужно быть сосредоточенными на 200% на протяжении всей встречи, ведь всё могут решить мелочи – особенно с такими игроками, как они. Это целый комплекс факторов, к которым мы хорошо подготовимся перед вторником. Как я уже говорил, это будет отличный матч», – приводит слова Порро Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/4 финала испанцы обыграли команду Бельгии со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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