Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов назначен спортивным директором воронежского «Факела».

«Как игрок он выступал за «Локомотив», «Динамо», «Аланию», французский «Метц». Участник чемпионата мира — 2002 в составе сборной России.

Добро пожаловать, Руслан Валерьевич!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

Предыдущим местом работы Пименова были самарские «Крылья Советов», в которых он с февраля по август 2025 года занимал пост заместителя гендиректора.

По итогам прошлого сезона «Факел» занял второе место в Первой лиге, набрав 68 очков, и завоевал право выступать в высшем дивизионе российского футбола сезона-2026/2027.