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Джон Терри ответил, чем Джуд Беллингем напоминает ему Зинедина Зидана

Джон Терри ответил, чем Джуд Беллингем напоминает ему Зинедина Зидана
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Бывший защитник и капитан сборной Англии Джон Терри перед матчем «трёх львов» с национальной командой Аргентины в 1/2 финала чемпионата мира — 2026 сравнил английского полузащитника Джуда Беллингема с бывшим футболистом сборной Франции Зинедином Зиданом.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ещё в начале чемпионата мира я утверждал, что Джуд напоминает мне Зидана. В ключевые моменты он ведёт команду за собой. Беллингем — футболист мирового уровня. А ещё у него очень спокойный характер — послушайте, как он говорит за пределами поля», — приводит слова Терри официальный сайт ФИФА.

На стадии 1/4 финала сборная Англии победила Норвегию со счётом 2:1 (1:1, 1:0 д. вр), а Аргентина обыграла Швейцарию со счётом 3:1 (1:1, 2:0 д. вр).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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