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«Больше не драться!» Гарри Магуайр поприветствовал Андрея Сантоса в «МЮ»

«Больше не драться!» Гарри Магуайр поприветствовал Андрея Сантоса в «МЮ»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр в соцсетях поприветствовал нового полузащитника команды Андрея Сантоса, который ранее выступал за «Челси».

«Добро пожаловать, дружище! Больше не драться!» — сказано в публикации Магуайра.

Фото: Аккаунт Гарри Магуайра в социальной сети

Сантос являлся футболистом «синих» с января 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

«Манчестер Юнайтед» по итогам прошлого сезона занял третье место в турнирной таблице АПЛ.

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