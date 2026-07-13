Штатный врач сборной Сенегала оказался гинекологом по образованию

Глава Сенегальской федерации футбола Абдулай Фалл заявил, что у штатного врача, который работает с национальной командой более 10 лет, гинекологическое образование.

«Наш штатный врач, на самом деле, не обладает необходимым академическим профилем, чтобы сопровождать наших спортсменов. И это тоже я выяснил слишком поздно. Потому что этот доктор по образованию — гинеколог. И, я думаю, находясь на таком уровне, люди были недостаточно уверены, чтобы работать с ним.

Поэтому нужно было найти действительно убедительного специалиста, чтобы спортсмены могли чувствовать себя полностью уверенно в этом вопросе, ведь здоровье превыше всего», — сказал Фалл в ходе пресс-конференции.

Напомним, сборная Сенегала завершила участие в турнире после поражения в матче 1/16 финала с Бельгией (2:3).