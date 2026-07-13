15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Эфир Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Штатный врач сборной Сенегала оказался гинекологом по образованию

Штатный врач сборной Сенегала оказался гинекологом по образованию
Комментарии

Глава Сенегальской федерации футбола Абдулай Фалл заявил, что у штатного врача, который работает с национальной командой более 10 лет, гинекологическое образование.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 2
ДВ
Сенегал
0:1 Диарра – 24'     0:2 Сарр – 51'     1:2 Лукаку – 86'     2:2 Тилеманс – 89'     3:2 Тилеманс – 120+5'    

«Наш штатный врач, на самом деле, не обладает необходимым академическим профилем, чтобы сопровождать наших спортсменов. И это тоже я выяснил слишком поздно. Потому что этот доктор по образованию — гинеколог. И, я думаю, находясь на таком уровне, люди были недостаточно уверены, чтобы работать с ним.

Поэтому нужно было найти действительно убедительного специалиста, чтобы спортсмены могли чувствовать себя полностью уверенно в этом вопросе, ведь здоровье превыше всего», — сказал Фалл в ходе пресс-конференции.

Напомним, сборная Сенегала завершила участие в турнире после поражения в матче 1/16 финала с Бельгией (2:3).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Пап Тиав уволен с поста главного тренера сборной Сенегала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android