Пикфорд: здорово, что наконец-то есть возможность сыграть против Месси

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд перед матчем 1/2 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Аргентины высказался о противостоянии с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«На протяжении своей карьеры Месси забил так много мячей и ещё помог забить немало голов. Здорово, что наконец-то есть возможность сыграть против него после многих лет наблюдений за его карьерой. Мы все знаем, насколько хорош Месси, но то же можно сказать и про всю сборную Аргентины, поэтому мы не можем сосредоточиться только на Лео. У нашего соперника есть и другие сильные и слабые стороны, которыми мы можем воспользоваться», — приводит слова Пикфорда аккаунт Sky Sports в социальной сети X.