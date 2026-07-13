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Пикфорд: здорово, что наконец-то есть возможность сыграть против Месси

Пикфорд: здорово, что наконец-то есть возможность сыграть против Месси
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Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд перед матчем 1/2 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Аргентины высказался о противостоянии с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На протяжении своей карьеры Месси забил так много мячей и ещё помог забить немало голов. Здорово, что наконец-то есть возможность сыграть против него после многих лет наблюдений за его карьерой. Мы все знаем, насколько хорош Месси, но то же можно сказать и про всю сборную Аргентины, поэтому мы не можем сосредоточиться только на Лео. У нашего соперника есть и другие сильные и слабые стороны, которыми мы можем воспользоваться», — приводит слова Пикфорда аккаунт Sky Sports в социальной сети X.

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