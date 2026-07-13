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Эрлинг Холанд вернулся в Норвегию с ЧМ-2026 с чучелом енота с бутылкой

Эрлинг Холанд вернулся в Норвегию с ЧМ-2026 с чучелом енота с бутылкой
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд вернулся на родину с чемпионата мира 2026 года с чучелом енота, держащим в лапах бутылку.

Ранее футболист на своей странице в социальной сети Х публиковал коллекцию чучел белок.

Фото: Из личного архива Холанда

Фото: Из личного архива Холанда

Сборная Норвегии уступила команде Англии в матче 1/4 финала мирового первенства (1:2) и завершила своё участие в турнире.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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