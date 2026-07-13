Оклад Дибалы снизился с € 8 млн до € 3 млн по новому контракту с «Ромой» — Football Italia

Аргентинский нападающий Пауло Дибала пошёл на существенное снижение оклада, подписав новый контракт с «Ромой». Об этом сообщает Football Italia.

Новый контракт 32-летнего аргентинского футболиста с римским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Инсайдер Джанлука Ди Марцио добавляет, что аргентинец заработает менее € 3 млн за сезон, ранее за год он получал € 8 млн.

В прошедшем сезоне нападающий провёл за «Рому» 27 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав восемь результативных передач. Футболист выступает за римлян с лета 2022 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца оценивается в € 5 млн.