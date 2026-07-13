Пикфорд выразил надежду, что матч между Англией и Аргентиной на ЧМ не будет политизирован

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд выразил надежду, что матч 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Аргентиной не будет носить политический оттенок. Ранее сообщалось, что перед встречей аргентинские власти подняли вопрос о статусе Фолклендских (Мальвинских) островов.

«Да, я думаю, это будет просто футбольный матч, и на нём станут присутствовать болельщики двух команд, жаждущие посмотреть игру высшего уровня, и именно это определяет футбол. Он объединяет болельщиков и объединяет нации.

Это будет матч между двумя странами, гордящимися своей историей, и это самое важное, поскольку мы — две гордые нации, и в конце концов, говорить будут игроки на поле», — приводит слова Пикфорда Sky Sports.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).