Никита Иосифов перешёл в «Спортинг» из Сегунды

Российский полузащитник Никита Иосифов заключил соглашение с испанским клубом «Спортинг» Хихон, выступающим в Сегунде. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Испанский «Спортинг» Хихон объявил о подписании российского вингера Никиты Иосифова, который стал пятым новичком команды перед сезоном-2026/2027. Футболист подписал контракт на один сезон с опцией продления ещё на год.

Игрок уже успешно прошёл медицинское обследование и присоединился к первой команде «Спортинга», где постарается усилить атаку хихонского клуба своими скоростью, дриблингом и креативностью», — говорится на официальном сайте «Спортинга».

Иосифов — воспитанник академий «Спартака» и «Локомотива». В 2021 году он переехал в Испанию и присоединился к «Вильярреалу Б», с которым добился выхода в Сегунду, а также дебютировал за первую команду «Вильярреала».

Последние два сезона Иосифов провёл в словенском «Целе», где стал победителем чемпионата Словении и обладателем Кубка Словении. Кроме того, в Лиге конференций УЕФА россиянин отметился тремя голами и одной результативной передачей. Также Иосифов выступал за молодёжную сборную России (U21).