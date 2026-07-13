Андреа Пирло может возглавить сборную Италии — La Gazzetta dello Sport

Легендарный итальянский экс-футболист Андреа Пирло стал одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Италии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в Итальянской федерации футбола (FIGC) понимают, что приглашение экс-наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы стало бы непростой задачей, Пирло является альтернативным вариантом. Кандидатуры Антонио Конте и Роберто Манчини также рассматриваются.

Ранее сборная Италии в финале плей-офф за выход на чемпионат мира 2026 года уступила команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.). Главный тренер сборной Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку.