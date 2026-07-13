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Над родным городом Месси пролетела футболка с его игровым номером

Над родным городом Месси пролетела футболка с его игровым номером
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Над родным городом нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси — Росарио — вертолёт пронёс гигантскую футболку с игровым номером футболиста после выхода национальной команды в полуфинал чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает TSN в социальной сети Х.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

Напомним, сборная Аргентины прошла в 1/2 финала ЧМ-2026 благодаря победе над Швейцарией со счётом 3:1. Ранее южноамериканская команда успешно сыграла в матчах с национальными командами Кабо-Верде (3:2) и Египта (3:2).

Лионель Месси занимает первую строчку в гонке бомбардиров текущего ЧМ, в его активе восемь забитых мячей. Кроме того, звёздный нападающий стал лучшим снайпером в истории первенств планеты (21 гол).

В полуфинале Аргентина встретится со сборной Англии. Матч пройдёт в среду, 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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