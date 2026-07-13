Над родным городом Месси пролетела футболка с его игровым номером

Над родным городом нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси — Росарио — вертолёт пронёс гигантскую футболку с игровым номером футболиста после выхода национальной команды в полуфинал чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает TSN в социальной сети Х.

Напомним, сборная Аргентины прошла в 1/2 финала ЧМ-2026 благодаря победе над Швейцарией со счётом 3:1. Ранее южноамериканская команда успешно сыграла в матчах с национальными командами Кабо-Верде (3:2) и Египта (3:2).

Лионель Месси занимает первую строчку в гонке бомбардиров текущего ЧМ, в его активе восемь забитых мячей. Кроме того, звёздный нападающий стал лучшим снайпером в истории первенств планеты (21 гол).

В полуфинале Аргентина встретится со сборной Англии. Матч пройдёт в среду, 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.