«Испанцы ни капли не боятся французов». Радимов — о матче сборных в полуфинале ЧМ-2026

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил расклад сил в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Франции и Испании. Встреча состоится 14 июля в Далласе (США) и начнётся в 22:00 мск.

«Может пугать то, что слишком гладко всё идёт для Франции, а тут вдруг попадаются испанцы. И испанцы настолько уверены в своих силах, что ни капли не боятся французов. Более того, они пытаются на них давить высказываниями в газетах. В этом плане как раз психологически сложнее будет французам, потому что всё гладко и без проблем было на этом турнире. Тут Франция может нарваться на такую команду, которая может и в контригру сыграть, и даже задавить. Французы могут задёргаться», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».