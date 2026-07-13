Жюль Кунде назвал главную сильную сторону сборной Испании перед полуфиналом ЧМ-2026
Поделиться
Защитник сборной Франции Жюль Кунде назвал главную сильную сторону национальной команды Испании. Сборные сыграют друг с другом в 1/2 финала чемпионата мира – 2026.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Сила Испании — это их командная игра, их владение мячом. У нас немного другой стиль игры, основанный на переходах в атаку, хотя завтра мы очень постараемся владеть мячом, чтобы заставить их совершать ошибки. Нельзя позволять испанцам владеть мячом все 90 минут, иначе рано или поздно они найдут брешь в обороне и измотают нас», – приводит слова Кунде Mundo Deportivo.
ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/4 финала сборная Франции обыграла Марокко со счётом 2:0.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30' 1:1 Де Кетеларе – 41' 2:1 Мерино – 88'
Материалы по теме
Комментарии
- 14 июля 2026
-
00:27
-
00:24
-
00:18
-
00:12
- 13 июля 2026
-
23:57
-
23:53
-
23:49
-
23:38
-
23:36
-
23:35
-
23:29
-
23:02
-
22:55
-
22:55
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:38
-
22:28
-
22:20
-
22:14
-
22:13
-
22:11
-
22:07
-
22:05
-
21:58
-
21:57
-
21:48
-
21:47
-
21:47
-
21:40
-
21:38
-
21:35
-
21:27
-
21:26