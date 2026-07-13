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Жюль Кунде назвал главную сильную сторону сборной Испании перед полуфиналом ЧМ-2026

Жюль Кунде назвал главную сильную сторону сборной Испании перед полуфиналом ЧМ-2026
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Защитник сборной Франции Жюль Кунде назвал главную сильную сторону национальной команды Испании. Сборные сыграют друг с другом в 1/2 финала чемпионата мира – 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сила Испании — это их командная игра, их владение мячом. У нас немного другой стиль игры, основанный на переходах в атаку, хотя завтра мы очень постараемся владеть мячом, чтобы заставить их совершать ошибки. Нельзя позволять испанцам владеть мячом все 90 минут, иначе рано или поздно они найдут брешь в обороне и измотают нас», – приводит слова Кунде Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/4 финала сборная Франции обыграла Марокко со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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