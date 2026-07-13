Жюль Кунде назвал главную сильную сторону сборной Испании перед полуфиналом ЧМ-2026

Защитник сборной Франции Жюль Кунде назвал главную сильную сторону национальной команды Испании. Сборные сыграют друг с другом в 1/2 финала чемпионата мира – 2026.

«Сила Испании — это их командная игра, их владение мячом. У нас немного другой стиль игры, основанный на переходах в атаку, хотя завтра мы очень постараемся владеть мячом, чтобы заставить их совершать ошибки. Нельзя позволять испанцам владеть мячом все 90 минут, иначе рано или поздно они найдут брешь в обороне и измотают нас», – приводит слова Кунде Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/4 финала сборная Франции обыграла Марокко со счётом 2:0.