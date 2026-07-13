Стала известна цена чучела енота с бутылкой, подаренного Эрлингу Холанду

Чучело енота с бутылкой, подаренное нападающему сборной Норвегии Эрлингу Холанду, стоило $ 750. Об этом сообщается на странице товара в специализированном интернет-магазине. Футболисту сделали такой подарок после вылета норвежцев с чемпионата мира — 2026.

Фото: Страница товара в интернет-магазине

Ранее игрок на своей странице в социальной сети Х опубликовал коллекцию чучел белок.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).