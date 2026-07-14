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Игрок «Текстильщика» получил перелом ноги в дебютном матче за клуб

Игрок «Текстильщика» получил перелом ноги в дебютном матче за клуб
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Полузащитник «Текстильщика» Александр Роспутько получил тяжёлую травму — перелом ноги — в ходе матча 1-го тура Лиги Pari с тульским «Арсеналом». Об этом сообщила пресс-служба ивановского клуба.

Россия — Лига Pari . 1-й тур
13 июля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
2 : 1
Текстильщик
Иваново
0:1 Филев – 45'     1:1 Магомедов – 68'     2:1 Гоцук – 70'    

Встреча состоялась на стадионе «Арсенал» в Туле. На 13-й минуте Роспутько травмировался и был вынужден покинуть поле. его заменил полузащитник Иван Иванов. Победу одержали хозяева: матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Арсенала».

Напомним, в 2023 году Александр Роспутько не вернулся в расположение украинского «Шахтёра», клуб разорвал с ним контракт. Позже выяснилось, что футболист присоединился к «Чайке» из Песчанокопского. В июле 2026 года было объявлено, что Роспутько стал игроком «Текстильщика».

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