Игрок «Текстильщика» получил перелом ноги в дебютном матче за клуб

Полузащитник «Текстильщика» Александр Роспутько получил тяжёлую травму — перелом ноги — в ходе матча 1-го тура Лиги Pari с тульским «Арсеналом». Об этом сообщила пресс-служба ивановского клуба.

Встреча состоялась на стадионе «Арсенал» в Туле. На 13-й минуте Роспутько травмировался и был вынужден покинуть поле. его заменил полузащитник Иван Иванов. Победу одержали хозяева: матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Арсенала».

Напомним, в 2023 году Александр Роспутько не вернулся в расположение украинского «Шахтёра», клуб разорвал с ним контракт. Позже выяснилось, что футболист присоединился к «Чайке» из Песчанокопского. В июле 2026 года было объявлено, что Роспутько стал игроком «Текстильщика».