Радимов объяснил, в чём заключается преимущество сборной Англии в матче с Аргентиной на ЧМ

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов объяснил, в чём заключается преимущество сборной Англии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Аргентиной.

«Аргентина — отнюдь не фаворит в этом противостоянии. У англичан очень быстрые фланги, а у аргентинцев довольно‑таки тяжёлая оборона, которая может не успеть. И вот швейцарцы это показали: как только они скорость включали, очень тяжело приходилось аргентинцам», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).