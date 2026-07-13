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Радимов объяснил, в чём заключается преимущество сборной Англии в матче с Аргентиной на ЧМ

Радимов объяснил, в чём заключается преимущество сборной Англии в матче с Аргентиной на ЧМ
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов объяснил, в чём заключается преимущество сборной Англии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Аргентиной.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Аргентина — отнюдь не фаворит в этом противостоянии. У англичан очень быстрые фланги, а у аргентинцев довольно‑таки тяжёлая оборона, которая может не успеть. И вот швейцарцы это показали: как только они скорость включали, очень тяжело приходилось аргентинцам», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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