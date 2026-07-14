Около 100 тыс. болельщиков сборной Норвегии встретили команду на родине

Сборная Норвегии вернулась на родину после выступления на чемпионате мира — 2026. Команду встретили около 100 тыс. восторженных болельщиков. Норвежцы дошли до 1/4 финала мирового турнира, где уступили сборной Англии (1:2).

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Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).