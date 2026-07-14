«Аталанта» готовится сделать предложение по 18-летнему Алайбеговичу — Football Italia

«Аталанта» собирается осуществить трансфер полузащитника «Байера» Керим-Сэма Алайбеговича. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, итальянский клуб готов сделать предложение в размере € 20 млн плюс бонусы. Портал Transfermarkt оценивает его в € 22 млн. Сам футболист выражает готовность присоединиться к итальянскому клубу.

Сезон-2025/2026 Алайбегович провёл в «РБ Зальцбург»; в 44 матчах во всех турнирах он забил 13 мячей и отдал четыре результативные передачи. Выступая за сборную Боснии и Герцеговины на чемпионате мира – 2026, вингер забил один гол и был признан лучшим игроком встречи в игре с Катаром.