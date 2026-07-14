15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Эфир Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» готовится сделать предложение по 18-летнему Алайбеговичу — Football Italia

«Аталанта» готовится сделать предложение по 18-летнему Алайбеговичу — Football Italia
Комментарии

«Аталанта» собирается осуществить трансфер полузащитника «Байера» Керим-Сэма Алайбеговича. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, итальянский клуб готов сделать предложение в размере € 20 млн плюс бонусы. Портал Transfermarkt оценивает его в € 22 млн. Сам футболист выражает готовность присоединиться к итальянскому клубу.

Сезон-2025/2026 Алайбегович провёл в «РБ Зальцбург»; в 44 матчах во всех турнирах он забил 13 мячей и отдал четыре результативные передачи. Выступая за сборную Боснии и Герцеговины на чемпионате мира – 2026, вингер забил один гол и был признан лучшим игроком встречи в игре с Катаром.

Материалы по теме
Алайбегович побил рекорд Мбаппе, установленный на ЧМ-2018 в России
Алайбегович опередил Ямаля в топ-10 самых молодых голеадоров на ЧМ, но не превзошёл Сычёва
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android