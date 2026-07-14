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Стало известно, что загадал Ямаль на день рождения

Стало известно, что загадал Ямаль на день рождения
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Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль признался, что он загадал на свой 19-й день рождения.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Моё желание на день рождения? Победить Францию. Остаться вместе до 19 июля. Вперёд, за ними!» — сказал футболист в видео, опубликованном в официальном аккаунте сборной Испании в соцсети Х.

Напомним, в полуфинале чемпионата мира — 2026 «Красная Фурия» встретится с национальной командой Франции. Матч пройдёт во вторник, 14 июля, на стадионе Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

В финале победитель этой встречи сыграет с сильнейшей командой из пары Англия — Аргентина. Итоговый матч турнира запланирован на 19 июля.

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