Экс-игрок «Ньюкасл Юнайтед» Сент-Максимен пополнил состав «Шарлотт» из МЛС

Бывший нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Аллан Сент-Максимен на правах свободного агента пополнил состав клуба «Шарлотт» из МЛС. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Ранее Сент-Максимен выступал также за «Ньюкасл Юнайтед», «Бастию», «Ниццу», «Сент-Этьен», «Ганновер», «Аль-Ахли», «Фенербахче» и «Америку». Прошлой зимой игрок расторг контракт с мексиканским клубом и перебрался в «Ланс», за который в 13 играх забил четыре гола и оформил три голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

На данный момент «Шарлотт» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.