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Лебёф высказался об исполнении пенальти Месси и Мбаппе, поставив в пример Неймара

Лебёф высказался об исполнении пенальти Месси и Мбаппе, поставив в пример Неймара
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Чемпион мира в составе сборной Франции Франк Лебёф в критической форме высказался об исполнении пенальти форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси и нападающим французской национальной команды Килианом Мбаппе, поставив в пример бразильского футболиста Неймара.

«Я не понимаю, почему такие талантливые игроки, как Месси, Мбаппе… не способны быть прагматичными. Они сами себе усложняют жизнь и играют с вратарём. Неймар же, наоборот, делает это очень хорошо», — приводит слова Лебёфа RMC Sport.

На чемпионате мира 2026 года Месси не забил 11-метровый в матче группового этапа с Австрией (2:0) и встрече 1/8 финала с Египтом (3:2). Мбаппе не смог реализовать пенальти в матче с Марокко (2:0).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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