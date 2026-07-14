«Селтик» хочет продлить контракт с бывшим игроком «Манчестер Сити» Ихеаначо

Шотландский «Селтик» намерен продлить контракт с нападающим Келечи Ихеаначо. Об этом сообщил главный тренер «кельтов» Мартин О'Нил.

«Мы направили Ихеаначо предложение о продлении контракта. Посмотрим, к чему это приведёт», — приводит слова О'Нила Glasgow Times.

Ихеаначо является воспитанником «Манчестер Сити», на взрослом уровне он также защищал цвета этой команды. Помимо этого, игрок выступал за «Лестер Сити», «Севилью» и «Мидлсбро». В 24 матчах прошлого клубного сезона нападающий забил девять голов и отдал одну голевую передачу. Трансферная стоимость Ихеаначо составляет € 3 млн.

По итогам прошлого сезона Ихеаначо в составе «Селтика» выиграл чемпионат и Кубок Шотландии.