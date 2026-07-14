«Матч между двумя лучшими сборными мира». Баэна — о полуфинале ЧМ с Францией

Полузащитник сборной Испании Алекс Баэна высказался о предстоящем полуфинале чемпионата мира – 2026 со сборной Франции.

«Это будет великолепный матч между двумя лучшими сборными мира. Мы много раз играли с ними и почти всегда побеждали; надеемся, что завтра всё сложится так же. Мы знаем, что обе команды будут играть в атакующий футбол, и, если будут голы, мы надеемся, что их будет больше в нашу пользу.

Это просто ещё один футбольный матч. Мы должны сохранять спокойствие и как можно меньше думать о завтрашней игре. Не думаю, что кто-то из нас нервничает», – приводит слова Баэны Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/4 финала испанцы одолели команду Бельгии со счётом 2:1.