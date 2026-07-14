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Скалони изменит состав Аргентины в матче с Англией на ЧМ-2026 — источник

Скалони изменит состав Аргентины в матче с Англией на ЧМ-2026 — источник
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони принял решение изменить стартовый состав в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2026 с Англией. Об этом сообщает издание Diario Ole.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отмечается, что такой подход связан с формой некоторых игроков.

Во встречах 1/8 (с Египтом) и 1/4 (со Швейцарией) финала тренерский штаб аргентинцев выпускал на поле один и тот же стартовый состав. В него входили Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Де Пауль, Мак Аллистер, Фернандес, Паредес, Месси, Альварес.

Матч Англия — Аргентина состоится в среду, 15 июля, на стадионе «Мерседес Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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