Скалони изменит состав Аргентины в матче с Англией на ЧМ-2026 — источник

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони принял решение изменить стартовый состав в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2026 с Англией. Об этом сообщает издание Diario Ole.

Отмечается, что такой подход связан с формой некоторых игроков.

Во встречах 1/8 (с Египтом) и 1/4 (со Швейцарией) финала тренерский штаб аргентинцев выпускал на поле один и тот же стартовый состав. В него входили Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Де Пауль, Мак Аллистер, Фернандес, Паредес, Месси, Альварес.

Матч Англия — Аргентина состоится в среду, 15 июля, на стадионе «Мерседес Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.