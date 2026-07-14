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Дешам высказался о Ямале перед матчем 1/2 финала ЧМ Франция — Испания

Дешам высказался о Ямале перед матчем 1/2 финала ЧМ Франция — Испания
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о форварде Испании Ламине Ямале перед матчем 1/2 финала чемпионата мира 2026 года между командами.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, у соперника есть свои сильные стороны… у нас тоже они есть!

Да, он один из тех игроков, которые влияют на итог игры!» — приводит слова Дешама RMC Sport.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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