Дешам высказался о Ямале перед матчем 1/2 финала ЧМ Франция — Испания

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о форварде Испании Ламине Ямале перед матчем 1/2 финала чемпионата мира 2026 года между командами.

«Конечно, у соперника есть свои сильные стороны… у нас тоже они есть!

Да, он один из тех игроков, которые влияют на итог игры!» — приводит слова Дешама RMC Sport.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).