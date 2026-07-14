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The Athletic раскрыл причину готовности «Барселоны» продать Феррана Торреса летом

The Athletic раскрыл причину готовности «Барселоны» продать Феррана Торреса летом
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«Барселона» готова продать нападающего Феррана Торреса нынешним летом, поскольку продление его контракта, заканчивающегося по завершении следующего сезона, вынудит их выплатить бывшему клубу футболиста «Манчестер Сити» около € 8 млн. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, спортивный директор сине-гранатовых Деку не желает предлагать Торресу пролонгацию трудового соглашения именно по этой причине. Руководство «Барселоны» готово продать 26-летнего форварда, чтобы избежать его ухода в качестве свободного агента следующим летом.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Торресу со стороны «ПСЖ» и мадридского «Атлетико».

Нападающий играл за «Манчестер Сити» с 2020 по 2022 год, когда перешёл в «Барселону». В минувшем сезоне Торрес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Ферран Торрес Подробнее
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