The Athletic раскрыл причину готовности «Барселоны» продать Феррана Торреса летом

«Барселона» готова продать нападающего Феррана Торреса нынешним летом, поскольку продление его контракта, заканчивающегося по завершении следующего сезона, вынудит их выплатить бывшему клубу футболиста «Манчестер Сити» около € 8 млн. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, спортивный директор сине-гранатовых Деку не желает предлагать Торресу пролонгацию трудового соглашения именно по этой причине. Руководство «Барселоны» готово продать 26-летнего форварда, чтобы избежать его ухода в качестве свободного агента следующим летом.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Торресу со стороны «ПСЖ» и мадридского «Атлетико».

Нападающий играл за «Манчестер Сити» с 2020 по 2022 год, когда перешёл в «Барселону». В минувшем сезоне Торрес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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