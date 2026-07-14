«Борьба за контроль мяча неизбежна». Дешам — перед матчем Франция — Испания на ЧМ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался перед встречей 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Испанией.

«Очевидно, что Испания захочет владеть мячом. Они пропустили всего один гол, потому что сопернику трудно завладеть им. Мы также играем в стиле, ориентированном на владение, и борьба за контроль мяча неизбежна.

Что осталось позади, то осталось позади, и мести не будет. Это полуфинал, и есть одно место в финале. Я не умаляю значение двух предыдущих матчей, однако в финале есть только одно место», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).