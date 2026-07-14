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«Борьба за контроль мяча неизбежна». Дешам — перед матчем Франция — Испания на ЧМ

«Борьба за контроль мяча неизбежна». Дешам — перед матчем Франция — Испания на ЧМ
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался перед встречей 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Испанией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очевидно, что Испания захочет владеть мячом. Они пропустили всего один гол, потому что сопернику трудно завладеть им. Мы также играем в стиле, ориентированном на владение, и борьба за контроль мяча неизбежна.

Что осталось позади, то осталось позади, и мести не будет. Это полуфинал, и есть одно место в финале. Я не умаляю значение двух предыдущих матчей, однако в финале есть только одно место», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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