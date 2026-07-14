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«Ничто не гарантирует нам победу». Адриен Рабьо — о полуфинале с Испанией

«Ничто не гарантирует нам победу». Адриен Рабьо — о полуфинале с Испанией
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Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо высказался о предстоящем полуфинале чемпионата мира – 2026 со сборной Испании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы никого не боимся. Если учитывать пройденный нами путь, мы подошли к этому полуфиналу в наилучшей форме. Всё складывается в нашу пользу. Честно говоря, не думаю, что мы могли бы подготовиться лучше, однако всё решится на поле, ведь это футбол. Ничто не гарантирует нам победу. Мы сосредоточены и тщательно готовимся к этому матчу. Мы должны верить в себя, но сохранять скромность, свойственную нам с начала турнира. Я надеюсь, что мы сможем выйти в финал, ведь это наша цель», – приводит слова Рабьо Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В четвертьфинале сборная Франции обыграла команду Марокко со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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