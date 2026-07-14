«Бавария» провела переговоры с окружением Жюля Кунде — Sport.es

«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Жюлю Кунде. Мюнхенский клуб провёл переговоры с окружением футболиста в последние дни с целью узнать его ситуацию и условия контракта. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 27-летний игрок хочет продолжать выступать за сине-гранатовых и намерен восстановить уровень, который он демонстрировал в сезоне-2024/2025.

Кунде играет за «Барселону» с лета 2022 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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