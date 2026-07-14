«Возьми этого робота». Президент Бразилии подколол Анчелотти после вылета с ЧМ-2026

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пошутил над сборной Бразилии после вылета команды с ЧМ-2026. Выступая перед прессой во время визита в лаборатории Технологического института Мауа в Сан-Паулу, президент осмотрел робота, созданного студентом, и подшутил над командой Карло Анчелотти.

«Парень создал очень агрессивного робота — он похож на Мбаппе и Холанда. Этот робот отправляет мяч очень высоко. Я сказал Анчелотти: «Если хочешь кого-то взять в команду, возьми этого робота, потому что именно он выиграет для Бразилии чемпионат мира!» — приводит слова президента Бразилии Le Parisien.

Напомним, сборная Бразилии завершила участие в ЧМ-2026 после поражения в матче 1/8 финала с Норвегией (1:2). Таким образом, команда показала худший результат на первенстве планеты в XXI веке.