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«Возьми этого робота». Президент Бразилии подколол Анчелотти после вылета с ЧМ-2026

«Возьми этого робота». Президент Бразилии подколол Анчелотти после вылета с ЧМ-2026
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пошутил над сборной Бразилии после вылета команды с ЧМ-2026. Выступая перед прессой во время визита в лаборатории Технологического института Мауа в Сан-Паулу, президент осмотрел робота, созданного студентом, и подшутил над командой Карло Анчелотти.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Парень создал очень агрессивного робота — он похож на Мбаппе и Холанда. Этот робот отправляет мяч очень высоко. Я сказал Анчелотти: «Если хочешь кого-то взять в команду, возьми этого робота, потому что именно он выиграет для Бразилии чемпионат мира!» — приводит слова президента Бразилии Le Parisien.

Напомним, сборная Бразилии завершила участие в ЧМ-2026 после поражения в матче 1/8 финала с Норвегией (1:2). Таким образом, команда показала худший результат на первенстве планеты в XXI веке.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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