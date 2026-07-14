Григорян сравнил игру Ямаля с действиями Месси на чемпионате мира

Российский тренер Александр Григорян поделился мыслями об игре испанского вингера Ламина Ямаля, сравнив его действия с той игрой, которую показывает аргентинец Лионель Месси.

«Ямаль вносит очень большой вклад в игру сборной Испании на чемпионате мира. По‑прежнему его индивидуальные действия уникальны, по эффективности их можно сравнить только с дриблингом Месси. Однако видно, что он до сих пор полностью не восстановился после травмы», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Ямаль за шесть встреч мирового первенства отметился одним голом, на счету Месси восемь мячей и один результативный пас.