Алонсо ответил на вопрос о будущем Энцо Фернандеса на фоне слухов об интересе «Реала»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо ответил на вопрос о будущем полузащитника Энцо Фернандеса в клубе. Ранее СМИ сообщали об интересе мадридского «Реала» к 25-летнему футболисту.

«Мы поговорили [с Энцо Фернандесом]. Как вы понимаете, сказанное нами друг другу останется конфиденциальным. Хочу ли, чтобы он остался в клубе? Да», — приводит слова Алонсо Sport.es.

Энцо Фернандес выступает в составе лондонской команды с зимы 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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