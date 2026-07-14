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«Это недопустимо». Президент Федерации футбола Сенегала — о работе Тиава на ЧМ-2026

«Это недопустимо». Президент Федерации футбола Сенегала — о работе Тиава на ЧМ-2026
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Президент Федерации футбола Сенегала Абдулайе Фалл высказался о бывшем главном тренере сборной Папе Тиаве, который руководил командой на ЧМ-2026.

«Некоторые говорили ему, что федерация — его враг. Но в обоих матчах стартовый состав я узнавал уже на поле. Я видел состав только после выхода на поле, и это недопустимо. Я пошёл к нему в номер отеля. Мы определяли стартовый состав за день или два до встречи и обсуждали его вместе», — приводит слова Фалла Footmercato.

Сборная Сенегала под руководством Тиава вышла в 1/16 финала, где уступила национальной команде Бельгии со счётом 2:3. После вылета Тиав был уволен с поста главного тренера сборной Сенегала.

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