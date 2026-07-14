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Трансфер Гринвуда в «Фенербахче» завершён. Романо сообщил детали сделки

Трансфер Гринвуда в «Фенербахче» завершён. Романо сообщил детали сделки
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«Фенербахче» достиг договорённости с «Марселем» о переходе форварда Мэйсона Гринвуда, информирует Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, французская сторона получит за 24-летнего англичанина € 40 млн. Также предусмотрены бонусные выплаты в размере € 2 млн. При этом «Манчестер Юнайтед» заработает свыше € 10 млн за счёт пункта о доле от последующей перепродажи футболиста. Отмечается, что годовой оклад спортсмена составит порядка € 10 млн. Соглашение с турецким клубом будет рассчитано до июня 2030 года.

Летом 2024 года «Марсель» приобрёл Гринвуда у «Манчестер Юнайтед» за € 26 млн. Его текущий контракт с французами рассчитан до лета 2029 года. В прошлом сезоне англичанин провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 11 результативных передач. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 55 млн.

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