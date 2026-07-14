Моуринью хочет принять участие в переговорах о контракте Винисиуса с «Реалом» — Sport.es

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью изъявил желание принять участие в переговорах о продлении контракта с нападающим Винисиусом Жуниором, заканчивающегося летом 2027 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, португальский специалист настаивает, что в его команде смогут играть все звёзды «сливочных», включая Винисиуса, Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема. Моуринью хочет лично обсудить ситуацию с бразильским вингером и убедить его, что он станет одним из ключевых футболистов нового проекта «Реала».

Ранее СМИ сообщали, что Винисиус и «Королевский клуб» не могут договориться о размере зарплаты. Бразилец желает получать около € 30 млн, что сопоставимо с окладом Мбаппе. Однако «Реал» не готов идти на подобные условия.

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