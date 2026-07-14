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Защитник сборной Бразилии опубликовал пост на фоне раннего вылета команды с ЧМ-2026

Защитник сборной Бразилии опубликовал пост на фоне раннего вылета команды с ЧМ-2026
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Защитник сборной Бразилии Габриэл Магальяйнс высказался после вылета бразильской национальной команды с чемпионата мира 2026 года. На стадии 1/8 финала бразильцы уступили Норвегии. Игра завершилась со счётом 1:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

Бразилец опубликовал пост на своей странице в соцсетях, в котором написал: «Результат не всегда совпадает с нашими мечтами, но носить футболку сборной Бразилии — это привилегия, которая навсегда останется со мной. Спасибо, мой Бог, и спасибо всем, кто болел за нас и верил в нас. Мы движемся вперёд, чтобы вернуться ещё сильнее. Мечта продолжается! 🙏🏼🇧🇷».

Напомним, ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ-2026
Турнирная сетка плей-офф ЧМ-2026
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