Защитник сборной Бразилии опубликовал пост на фоне раннего вылета команды с ЧМ-2026

Защитник сборной Бразилии Габриэл Магальяйнс высказался после вылета бразильской национальной команды с чемпионата мира 2026 года. На стадии 1/8 финала бразильцы уступили Норвегии. Игра завершилась со счётом 1:2.

Бразилец опубликовал пост на своей странице в соцсетях, в котором написал: «Результат не всегда совпадает с нашими мечтами, но носить футболку сборной Бразилии — это привилегия, которая навсегда останется со мной. Спасибо, мой Бог, и спасибо всем, кто болел за нас и верил в нас. Мы движемся вперёд, чтобы вернуться ещё сильнее. Мечта продолжается! 🙏🏼🇧🇷».

Напомним, ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.